Residua negli zuccherifici - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : MELASSA

Viene mescolato. quando ulteriori procedimenti di raffinazione sulla parte residua dei vari processi non sarebbero più economicamente convenienti, la melassa...

La melassa è un liquido bruno che si separa dallo zucchero per centrifugazione. il termine melassa deriva dal portoghese melaço a sua volta dal latino... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

