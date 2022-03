Rende l avolo ancora più antenato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rende l avolo ancora più antenato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TRIS

Significato/Curiosita : Rende l avolo ancora piu antenato

tris(idrossimetil)amminometano cloridrato o tris-hcl, sale dell'acido cloridrico e di un amminoalcol tris, gioco noto anche come filetto corsa tris,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Favolo se, mitologiche; Allettato dal diavolo ; Al diavolo piace mettercela; Il gioco da tavolo che simula guerre; Succo d uva non ancora fermentato; Non ha ancora detto sì; Non è ancora sposato; Non ancora sbrigati; L ...antenato dell elefante; antenato ... del calcolatore; Un antenato del termosifone; antenato avo;