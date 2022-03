Relativi alla propria regione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativi alla propria regione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NATII

Significato/Curiosita : Relativi alla propria regione

281 e dal relativo regolamento di attuazione, il d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8, i quali decretarono l'istituzione vera e propria delle regioni italiane...

Tutti i daimyo a possedere due residenze: una a edo e l'altra negli han natii; questi erano poi obbligati a lasciare mogli e figli in città trascorrendo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

