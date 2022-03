Regna in un oasi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regna in un oasi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PACE

Significato/Curiosita : Regna in un oasi

forte della posizione strategica, nell'oasi di siwa, posta a circa 1.000 km dalle città della valle del nilo, in pieno deserto occidentale, presso il...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pace (disambigua). la pace è una condizione sociale, relazionale, politica (per estensione anche...

