Quello agrodolce sconcerta - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : TONO

Significato/Curiosita : Quello agrodolce sconcerta

Procedono per accumulo di episodi in un universo totalmente iperbolico sconcerta, tra entusiasmi e stroncature. alla fine degli anni ottanta debutta dietro...

Per tono oculare si intende la pressione interna, espressa in millimetri di mercurio, del bulbo oculare. valori pressori fino a 18 mmhg sono ritenuti normali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

