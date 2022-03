Quelle sperticate sono esagerate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelle sperticate sono esagerate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LODI

Significato/Curiosita : Quelle sperticate sono esagerate

Armi da taglio si definiscono "bianche", in contrapposizione a quelle da fuoco che sono "brunite", cioè di color grigio scuro a causa del trattamento di...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi lodi (disambigua). lodi (ipa: ['ldi], pronuncia[·info]; lòd in dialetto lodigiano) è un... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

