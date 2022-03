Quella della benzina aziona un contatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella della benzina aziona un contatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : POMPA

Significato/Curiosita : Quella della benzina aziona un contatore

Novembre 2020. url consultato il 25 maggio 2021. ^ benzinai e pompe di benzina: l'evoluzione della specie, su focus.it. url consultato il 25 maggio 2021...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pompa (disambigua). una pompa è una macchina idraulica che sfrutta organi meccanici in movimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con quella; della; benzina; aziona; contatore; È irresistibile quella di chi fa una carriera sfolgorante; È doppia quella del DNA; quella antincendio di solito è posta all esterno degli edifici; Il personaggio di Matrix che offre a Neo la scelta tra la pillola rossa o quella blu; Il piccolo della scuderia; Apparecchio della sala regìa; Le Fiamme della Finanza; L azzeramento della memoria di un computer; Lo si chiede al benzina io; Quando si accende quella della benzina , bisogna rifornirsi; La marmitta per la benzina verde; La benzina una volta Agip; aziona un congegno; Tra provinciali... e naziona li; L ultima... è sensaziona le; aziona re i tasti del PC; Ideò il contatore che segnala la radioattività; Il contatore dell'auto pubblica; contatore per misurare radiazioni; Combustibile a contatore ; Cerca nelle Definizioni