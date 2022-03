Ha quattro ali variopinte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha quattro ali variopinte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Color d'oro, rosse le piume del corpo e azzurra la coda con penne rosee, le ali in parte d'oro e in parte di porpora, un lungo becco affusolato, lunghe zampe...

vedi farfalla (disambigua). la farfalla è un insetto che, come le falene, appartiene all'ordine dei lepidotteri. la distinzione tra farfalle e falene...