Il profeta che fu rapito in cielo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il profeta che fu rapito in cielo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ELIA

Significato/Curiosita : Il profeta che fu rapito in cielo

Secondo cui egli sarebbe stato rapito in cielo (come avverrà in seguito al profeta elia). "enoch piacque al signore e fu rapito, esempio istruttivo per tutte...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi elia (disambigua). il profeta elia (nome ebraico eliyahu, che significa "il mio dio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

