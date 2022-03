Probabile o possibile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Probabile o possibile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Probabile o possibile

Lunghezza d'onda cui corrisponde una transizione sufficientemente probabile, è possibile effettuare misure quantitative. uno spettrometro di assorbimento...

In diritto il dolo eventuale è un tipo di manifestazione del dolo in cui l'agente compie un’azione, che di per sé può essere lecita, prevedendo ed accettando...