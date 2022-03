Privi di ordine e coerenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Privi di ordine e coerenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : SCONCLUSIONATI

Significato/Curiosita : Privi di ordine e coerenza

Alcune di quelle abitazioni vennero gradualmente inglobate nel nuovo corpo di fabbrica, al quale si decise di dare coerenza attraverso l'innalzamento di una...

Comuni e giochi è ritenuta da controllare. motivo: voce , parziale, sconclusionata, ricca di passaggi arbitrari e/o oscuri; completamente inadeguata per... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con privi; ordine; coerenza; Esclusivi come certi privi legi; privi di cibo... in pancia; privi di tara; _ sanctorum: luogo riservato a pochi privi legiati; Chi lo disse Io do un ordine , o taccio; L ordine di scendere; Un tutore dell ordine ; Le religiose dell ordine fondato da sant Angela Merici; Lo è chi ragiona con coerenza ; coerenza di parola; Chiarezza e coerenza di comportamento; coerenza , adeguatezza; Cerca nelle Definizioni