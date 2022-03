Il primo mese dell anno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il primo mese dell anno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GENNAIO

Significato/Curiosita : Il primo mese dell anno

Fine dell'anno, mentre l'ultimo anno va dal 1º gennaio fino al giorno della morte (o dell’abdicazione) dell'imperatore. perciò il primo e l'ultimo anno di...

Identificato con gennaio in quanto in questo periodo venivano scelti i consoli e i magistrati eponimi. il primo giorno del mese di gennaio è capodanno.

