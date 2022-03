Le prime in parte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le prime in parte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : PA

Significato/Curiosita : Le prime in parte

Servizio fa parte del pacchetto di invito all'utenza di tipo prime. il giorno successivo alla dichiarazione della nuova nomenclatura prime video, la società...

pâ – comune del burkina faso pa – provincia di palermo pa – pastor aeternus, costituzione dogmatica del concilio vaticano i pa – aritmetica di peano pa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con prime; parte; Sopprime re; Opprime il dormiente; È chiamato ad esprime rei su ricorsi amministrativi; prime in saldezza; parte del reddito prodotto in uno Stato... che sfugge al fisco; Vale... nella parte inferiore; Prende parte al dialogo; parte posteriore del corpo; Cerca nelle Definizioni