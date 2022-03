Prendere le medicine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prendere le medicine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CURARSI

Significato/Curiosita : Prendere le medicine

Alternative medicine ha enunciato una classificazione delle medicine complementari e alternative. la classificazione distingue le medicine alternative...

Sue condizioni di salute nell'estate dello stesso anno si reca a ems per curarsi. durante le celebrazioni in onore di puškin nel giugno del 1880, legge... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con prendere; medicine; Un arma per prendere sottilmente in giro; Cercar di prendere ; prendere a rimorchio; Aiutano i loro pazienti a riprendere la mobilità; Chi lo è non ha bisogno di medicine ; Esercizio commerciale che vende medicine ; Contengono profumi o medicine ; Bisogna rispettarli nel prendere le medicine ; Cerca nelle Definizioni