È pregiato quello di Boemia - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : CRISTALLO

Significato/Curiosita : E pregiato quello di boemia

Trova normalmente in commercio senz'osso, anche se intero con osso è ritenuto più pregiato. il prosciutto cotto affumicato venne messo in commercio per la...

cristallografia cristalli liquidi cristallo ionico cristallo molecolare cristallo colloidale cristallite grado di cristallinità

Altre definizioni con pregiato; quello; boemia; pregiato cartoncino usato per biglietti da visita; pregiato vino modenese; Che ha l aspetto di un pregiato tessuto; Deposito di carbone non pregiato ; È famoso quello di Arianna; È famoso quello di Giuda; C è quello al volo; Soddisfatto di quello che ha; Nome di due re di boemia ; Un minerale detto anche granato di boemia ; Sono pregiati quelli di boemia ; Il centro della boemia ; Cerca nelle Definizioni