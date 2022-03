Prefisso che vale avanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prefisso che vale avanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : PRE

Significato/Curiosita : Prefisso che vale avanti

Nome e dal suo numero (peraltro il prefisso non è universale: esistono 8 classi). l’accordo/concordanza con il prefisso del nome per il singolare o plurale...

Vedi prè (disambigua). coordinate: 44°24'53n 8°55'30e / 44.414722°n 8.925°e44.414722; 8.925 voce principale: centro storico di genova. prè (pron... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

