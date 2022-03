Praticamente unica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Praticamente unica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RARISSIMA

Significato/Curiosita : Praticamente unica

Successi di fosbury che la tecnica ha avuto grande seguito ed è oggi praticamente l'unica utilizzata a livello agonistico. prima dell'introduzione del fosbury...

Guerra e quello francese (con un numero doppio di effettivi) 600, con solo rarissimi casi di esecuzione sommaria. nel 1917, dopo quasi tre anni di scontri... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

