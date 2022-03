Possono spendere e spandere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono spendere e spandere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MILIARDARI

Significato/Curiosita : Possono spendere e spandere

Magnate disposto anche a spendere e bdere anche quando non è strettamente necessario. certo non dimentica di essere parsimonioso, e questo alternarsi di...

È l'unica persona nella lista dei primi 30 miliardari con meno di 40 anni. nel 2021 il numero di miliardari raggiunge il record: 2.755, cioè 660 in più... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

