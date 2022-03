Si possono fare di sangue - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si possono fare di sangue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PRELIEVI

Significato/Curiosita : Si possono fare di sangue

Breve, e il mantenimento di una fornitura costante è un problema persistente. la quantità di sangue prelevato e le modalità possono variare. la raccolta può...

Maggior parte dei paesi europei, la tessera è fornita gratuitamente e i prelievi effettuati presso qualsiasi banca sono anche gratuiti. una modalità di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con possono; fare; sangue; Se ne possono sudare... sette; possono essere di uva, di riso e di caffè; possono disarcionare il picador; possono spendere e spandere; Gomma usata per fare suole; Alla __, cioè «fatto tanto per fare »; I terzi che ci vogliono per fare l unità; Sbuffare , ansimare; Chi lo disse Io sono innocente del sangue di quel giusto; Parte della biologia che studia gli anticorpi nel sangue ; Portano il sangue al cuore; Filtra molti litri di sangue al giorno; Cerca nelle Definizioni