Portano piogge in India - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : MONSONI

Significato/Curiosita : Portano piogge in india

Fa segnare una striscia di sei arrivi a punti consecutivi, che portano la force india ad occupare saldamente la sesta posizione nel campionato costruttori...

Cambiamenti climatici in atto. i monsoni tardivi tendono, comunque, ad essere meno piovosi di quelli precoci. dal 1994 ad oggi i monsoni in india tendono ad essere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

