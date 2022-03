Piccolo aereo da turismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccolo aereo da turismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PIPER

Significato/Curiosita : Piccolo aereo da turismo

L'incidente aereo al grattacielo pirelli si è verificato a milano il 18 aprile 2002, quando un piccolo aereo da turismo si schiantò contro il grattacielo...

Roderick george toombs, meglio conosciuto come roddy piper (saskatoon, 17 aprile 1954 – los angeles, 31 luglio 2015), è stato un wrestler e attore canadese... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con piccolo; aereo; turismo; piccolo villaggio; Il piccolo della scuderia; piccolo ... a New York; piccolo imprenditore edile; Si compie salendo in nave o in aereo ; L impugna il pilota d aereo ; Trasvolò in aereo la Manica nel 1909; aereo da caccia russo; L Ente per il turismo sigla; Periodo di scarso turismo ; Le aziende che promuovono il turismo ; S occupa di turismo ; Cerca nelle Definizioni