Pianta grassa molto sfruttata in farmaceutica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta grassa molto sfruttata in farmaceutica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ALOE VERA

Significato/Curiosita : Pianta grassa molto sfruttata in farmaceutica

Sono dette piante industriali le piante agrarie impiegate in coltivazioni in regime intensivo o estensivo, secondo i contesti, le cui produzioni sono...

aloe vera (l.) burm.f. è una pianta succulenta della famiglia delle asphodelaceae, che predilige i climi caldi e secchi. è una pianta succulenta perenne... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

