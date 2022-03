Un pericolo per il ferito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pericolo per il ferito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : EMORRAGIA

Significato/Curiosita : Un pericolo per il ferito

Dimostrare il proprio coraggio nell'affrontare il pericolo e le ferite senza retrocedere o mostrare timore: per questo le cicatrici che il combattimento...

Emorragia sottocongiuntivale emorragia subaracnoidea emorragia subungueale emorragia petecchiale emorragia lacrimale nelle emorragie massicce di tipo traumatico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con pericolo; ferito; Uscite illese da un pericolo ; Grave pericolo personale; Così vengono detti certi soggetti impulsivi e anche pericolo si; Scampati al pericolo ; Trasferito in altro ufficio; L arma con la quale venne ferito Gesù; Belli, riferito ai giovani; ferito nell amor proprio; Cerca nelle Definizioni