Per l ozioso lo è ogni giorno - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : FESTA

Linguaggio e i temi trattati; l'autore dedicò lo cunto de li cunti ai membri dell'accademia napoletana degli oziosi. l'opera ha le caratteristiche della novella...

festa – raduno organizzato di persone festa – celebrazione nel giorno dell'anniversario di un importante evento festa nazionale festa del santo patrono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con ozioso; ogni; giorno; Assale spesso l ozioso ; Si dice d uno inetto e ozioso , addirittura nocivo; Cosi è sempre l ozioso ; Poco... ozioso ; I primi rudimenti di ogni sapere; La scienza con le incogni te; Manifestazione che si tiene ogni anno a Verona; ogni processo di formazione della roccia; Filtra molti litri di sangue al giorno ; Fine di giorno ; Un albergo... per frazioni di giorno ; Indicare il giorno dell inizio; Cerca nelle Definizioni