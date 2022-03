Pasta per il pesto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pasta per il pesto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRENETTE

Significato/Curiosita : Pasta per il pesto

Disambiguazione – "pesto" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pesto (disambigua). il pesto alla genovese (pronuncia in ligure genovese:...

Spaghetti, ma sono di formato piatto e più sottili delle trenette.[senza fonte] ^ trenette al pesto (avvantaggiate), su albanesi.it. url consultato il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

