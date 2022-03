Un passo verso la Svizzera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un passo verso la Svizzera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SPLUGA

Significato/Curiosita : Un passo verso la svizzera

Dall'italia verso la svizzera legato alla crisi migratoria europea, il governo svizzero ha istituito controlli più severi sui treni diretti in svizzera e dispiegando...

Disambiguazione – "spluga" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi spluga (disambigua). il passo dello spluga (splügenpass in tedesco, pass... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

