Parte della biologia che studia gli anticorpi nel sangue - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte della biologia che studia gli anticorpi nel sangue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SIEROLOGIA

Significato/Curiosita : Parte della biologia che studia gli anticorpi nel sangue

Contro il sangue non proprio, attraverso anticorpi che possono specificatamente legarsi a dei particolari antigeni: sembra un paradosso che un individuo...

La sierologia o serologia è quella branca della medicina di laboratorio che studia in laboratorio le reazioni antigene-anticorpo. il termine deriva dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con parte; della; biologia; studia; anticorpi; sangue; parte posteriore del corpo; Una parte del viaggio; parte nopeo; Rendere intelligenti le parte nze per le ferie; L antenata della posta elettronica; Albus __: il preside della scuola di Harry Potter; Lo spartiacque della nave; Il piccolo della scuderia; Criptismo, mimetismo in biologia ; La biologia del DNA; Scienza che studia la biologia del cavallo; In biologia , famiglia cui appartiene il calabrone; studia i complessi; Una materia che si comincia a studia re alle elementari; Si apprendono studia ndo; La parte della fisica che studia il moto dei liquidi e dei gas; Produce gli anticorpi ; Lo è chi ha sviluppato anticorpi ; Prevede la somministrazione di anticorpi ; L'immunologo che ricevette il Nobel con Porter per gli studi sulla struttura degli anticorpi ; Portano il sangue al cuore; Filtra molti litri di sangue al giorno; Li produce il sangue per neutralizzare le tossine; Pipistrelli avidi di sangue ; Cerca nelle Definizioni