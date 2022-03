Parte del reddito prodotto in uno Stato... che sfugge al fisco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte del reddito prodotto in uno Stato... che sfugge al fisco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : ECONOMIA SOMMERSA

Significato/Curiosita : Parte del reddito prodotto in uno stato... che sfugge al fisco

Il sec 2010 che distingue le varie componenti dell'economia non direttamente osservata in: sommerso economico: economia legale che sfugge al controllo e...

Servizi pubblici i soggetti dell'economia sommersa si prefiggono di essere utenti senza partecipare ai costi. come economia sommersa in senso stretto in letteratura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

