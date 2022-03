Il Paese del curry - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Paese del curry. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : INDIA

Significato/Curiosita : Il paese del curry

Sua introduzione, la ricetta del curry fu adattata ai gusti giapponesi, e adesso il curry è talmente diffuso nel paese da poter essere definito come...

Vedi india (disambigua). coordinate: 22°48'n 83°00'e / 22.8°n 83°e22.8; 83 l'india (in hindi: , bharat), ufficialmente repubblica dell'india (in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

