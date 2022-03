Oneste - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oneste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Oneste

L'onestà (dal latino honestas) indica la qualità umana di agire e comunicare in maniera sincera, leale e in base a princìpi morali ritenuti universalmente...

Due rette nel piano possono essere: incidenti se hanno un unico punto in comune. un caso particolare di rette incidenti si ha quando le due rette formano...