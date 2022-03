Off __ e __ car - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Off __ e __ car. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SIDE

Significato/Curiosita : Off __ e __ car

Calciatore, vedi ró-ró. il roll-on/roll-off (più comunemente ro-ro, dall'inglese a caricazione orizzontale o rotabile) è una nave-traghetto progettata per il...

Altri significati, vedi side (disambigua). coordinate: 36°46'00n 31°23'20e / 36.766667°n 31.388889°e36.766667; 31.388889 side fu un'antica città dell'anatolia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Cerca nelle Definizioni