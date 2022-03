Non peccano di superbia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non peccano di superbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MODESTI

Significato/Curiosita : Non peccano di superbia

peccano - se alcuni frati, per istigazione del nemico, avranno mortalmente peccato, per quei peccati per i quali sarà stato ordinato tra i frati di ricorrere...

Giuseppe modesti – basso italiano publio francesco modesti – letterato italiano renzo modesti – poeta e critico d'arte italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con peccano; superbia; Semplicità, l opposto di superbia ; superbia , supponenza; Alieni da superbia ; Cerca nelle Definizioni