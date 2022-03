Non si parcheggiano in centro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non si parcheggiano in centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TIR

Significato/Curiosita : Non si parcheggiano in centro

Solitamente nella b parcheggiano gli aerei con tratte più lunghe e quindi più grandi, mentre nelle altre due strutture parcheggiano vari aerei che volano...

Dalla csai tir – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di tirupati (india) tir – codice iso 639-2 alpha-3 della lingua tigrina tir – targa automobilistica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

