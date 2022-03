Non si mena... per l aia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non si mena... per l aia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Menare il can per l'aia è un modo di dire colloquiale della lingua italiana. chi "mena il can per l'aia" continua a parlare di un argomento senza mai...

