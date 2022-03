È necessaria per guidare gli yacht - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È necessaria per guidare gli yacht. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : PATENTE NAUTICA

Significato/Curiosita : E necessaria per guidare gli yacht

Figlio jimmy che, all'insaputa del padre, ha tentato di vendere il suo yacht e ora si trova immischiato in un tentativo di furto. dopo un rocambolesco...

La patente nautica, in italia, è il documento che abilita il cittadino maggiorenne al comando di unità da diporto. è rilasciata a seguito di esame dagli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

