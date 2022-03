Nazioni Unite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nazioni Unite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NU

Significato/Curiosita : Nazioni unite

Vedi onu (disambigua). l'organizzazione delle nazioni unite, in sigla onu, abbreviata in nazioni unite, è un'organizzazione intergovernativa a carattere...

Italiana) nobiluomo nu – codice vettore iata di japan transocean air nu – codice fips 10-4 del nicaragua nu – codice iso 3166-1 alpha-2 di niue nu – codice iso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

