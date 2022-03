La fa muta lo studente impreparato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La fa muta lo studente impreparato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SCENA

Significato/Curiosita : La fa muta lo studente impreparato

Molto spesso usata per descrivere un'interrogazione a uno studente totalmente impreparato. scendere in campo intervenire. schegge impazzite vedi "mina...

Greco s, skené. una scena è la più piccola unità narrativa che abbia una propria autonomia all'interno di una sceneggiatura. scena è un comune in provincia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

