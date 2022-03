Motivo decorativo replicato all infinito per fare sfondi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Motivo decorativo replicato all infinito per fare sfondi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PATTERN

Significato/Curiosita : Motivo decorativo replicato all infinito per fare sfondi

L'abbraccio, mentre il terzo pannello è puramente decorativo. sui cartoni si trovano indicazioni per i mosaicisti sui materiali e il loro uso: oro, argento...

pattern è un termine inglese, di uso diffuso, che significa "disposizione". tuttavia viene utilizzato per descrivere, a seconda del contesto, un "disegno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

