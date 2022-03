Le mitiche donne avvoltoio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le mitiche donne avvoltoio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ARPIE

Significato/Curiosita : Le mitiche donne avvoltoio

L'isola dove vengono puniti da personaggi mitici e storici, come ctesia ed erodoto eternamente puniti per le "menzogne" da loro narrate. quindi giungono...

Cercando altri significati, vedi arpia (disambigua). nella mitologia greca, le arpie (lett. "le rapitrici", dal verbo greco pe harpazein, "rapire") sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

