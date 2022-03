I mezzi che entrano in azione prima delle nevicate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I mezzi che entrano in azione prima delle nevicate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SPARGISALE

Significato/Curiosita : I mezzi che entrano in azione prima delle nevicate

Una neve non naturale (e in quanto tale presenta caratteristiche chimico-fisiche diverse dalla neve naturale) prodotta con mezzi, detti "innevatori" o,...

Mesi estivi. dal 1952, grazie all'impiego delle macchine spazzaneve e spargisale, è stato possibile mantenere il passo aperto anche nei mesi invernali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Ben fornito di mezzi ; Coadiuva l arbitraggio con mezzi elettronici; Per molti giustifica i mezzi ; Uno che gira il mondo con mezzi di fortuna; entrano in fabbrica alla sera; Non entrano mai in campo; entrano per ultimi nelle scarpe; Il cinema in cui entrano le automobili; Un caso della declinazione ; Dare segni di agitazione ; Manifestazione che si tiene ogni anno a Verona; Un associazione animalista; Mandato fuori... prima ; prima di infilarli, bisogna aprirli; Quello di prima vera cade il 21 marzo; Si conta prima di darlo; L inizio delle elezioni; Il bianco delle onde; Mercato delle città arabe: Nek - Suk - Yak; Macchine delle ferriere;