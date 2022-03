Meschino, inetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Meschino, inetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Meschino, inetto

Satirico, vedi il guerin meschino (periodico). il meschino da durazzo, comunemente noto come guerrin meschino o guerrino detto il meschino (talvolta reso guerino)...

Antiruggine...); le locuzioni avverbiali usate come aggettivi (perbene, dabbene, dappoco...). per la formazione del plurale, generalmente, gli aggettivi seguono...