Il mare che confina con l Adriatico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il mare che confina con l Adriatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : IONIO

Significato/Curiosita : Il mare che confina con l adriatico

Disambiguazione – "adriatico" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi adriatico (disambigua). il mare adriatico è il braccio del mar mediterraneo...

Della metropolitana di roma, vedi jonio (metropolitana di roma). il mar ionio (o jonio) (in albanese: deti jon, in greco: pao) è un bacino del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con mare; confina; adriatico; La città che ha dato il nome a un nostro mare ; Sbuffare, ansimare ; Movimenti che fanno... tremare ; Apparecchio che serve a domare piccoli incendi; Il confina mento reso necessario dal Covid-19; confina no con gli Israeliani; confina con il Libano; confina con l orizzonte; Spira nell adriatico ; Collegava Roma a Porto d Ascoli, sull adriatico ; Va dal Monviso all adriatico ; Scende dal Monviso e muore nell adriatico ; Cerca nelle Definizioni