Ha le mani in pasta - Cruciverba

Ha le mani in pasta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FORNAIO

Significato/Curiosita : Ha le mani in pasta

Vedi pasta (disambigua). la pasta è un prodotto a base di farina di diversa estrazione, tipico delle varie cucine regionali d'italia, divisa in piccole...

Cisti fornaio è un personaggio del decameron di giovanni boccaccio, protagonista della seconda novella della sesta giornata. il tema di quella giornata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

