Si macina in tavola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si macina in tavola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PEPE NERO

Significato/Curiosita : Si macina in tavola

1973, vol. 3, pag. 44 raffaele macina, modugno nell'età moderna, modugno, arti grafiche ariete, 1993, p. 125. raffaele macina, modugno nell'età moderna, modugno...

Procedimenti di lavorazione diversi, è utilizzato per produrre il pepe bianco, il pepe nero e il pepe verde. la pianta è nativa dell'india del sud ed è coltivata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con macina; tavola; macina no olive; Un sottoprodotto della macina zione; Lavora macina ndo il grano; Si macina a tavola; Raffinato... in tavola ; Mettere in tavola ; tavola in breve; Formano il tavola to; Cerca nelle Definizioni