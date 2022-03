Macchina utilizzata per sollevare pesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Macchina utilizzata per sollevare pesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ARGANO

Significato/Curiosita : Macchina utilizzata per sollevare pesi

Una macchina semplice è un tipo di macchina che non si può scomporre in macchine ancora più elementari. dal punto di vista storico, le macchine semplici...

Commons wikizionario contiene il lemma di dizionario «argano» wikimedia commons contiene immagini o altri file su argano àrgano, su sapere.it, de agostini.... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

