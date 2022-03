Il Lorenzo che è il capitano Venturi in R.I.S. Delitti imperfetti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Lorenzo che è il capitano Venturi in R.I.S. Delitti imperfetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FLAHERTY

Significato/Curiosita : Il lorenzo che e il capitano venturi in r.i.s. delitti imperfetti

r.i.s. - delitti imperfetti è una serie televisiva italiana prodotta dal 2005 al 2009. la serie racconta le avventure del reparto investigazioni scientifiche...

Lorenzo flaherty (roma, 24 novembre 1967) è un attore italiano, di padre irlandese e di madre italiana. dopo il debutto nel 1986 con il film dèmoni 2,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

