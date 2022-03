Limpidi come i patti durevoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Limpidi come i patti durevoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CHIARI

Significato/Curiosita : Limpidi come i patti durevoli

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi chiari (disambigua). chiari (ipa: ['kja:ri] ciare in dialetto bresciano) è un comune italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con limpidi; come; patti; durevoli; limpidi e incorruttibili; Chiari e limpidi ; limpidi tà nell'esplicazione e comprensione; limpidi e incontaminati; I frutti come il pomodoro e l uva; Passò alla storia come Napoleone; Fruibili come certi beni; Le sportive come Vanessa Ferrari; Compatti , massicci; Compatti ; Accordi, patti ; Una figura che si può descrivere patti nando; Cerca nelle Definizioni