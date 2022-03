Influenza che apparve in Italia più di un secolo fa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Influenza che apparve in Italia più di un secolo fa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AVIARIA

Significato/Curiosita : Influenza che apparve in italia piu di un secolo fa

Informativo, che in italia nel 2010 si attesta attorno al 90%; la possibile influenza dell'allora presidente del consiglio berlusconi, già proprietario di mediaset...

L'influenza aviaria (nota anche come peste aviaria, dal latino avis "uccello") è una malattia infettiva contagiosa altamente diffusiva, dovuta a un virus... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

