Industria dove si tempra un importante lega - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Industria dove si tempra un importante lega. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ACCIAIERIA

Significato/Curiosita : Industria dove si tempra un importante lega

Stabilizzare questa condizione si ricorre ad un raffreddamento veloce (tempra). trattamento termico di precipitazione: si riscalda la lega soprasatura ad una temperatura...

Utilizzato soprattutto per la rapidità e il basso costo. qui i semilavorati da acciaieria (blumi, bramme, billette) vengono scaldati a circa 1100-1250 °c per essere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

