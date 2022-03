Indolenza a reagire alle difficoltà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indolenza a reagire alle difficoltà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : APATIA

Significato/Curiosita : Indolenza a reagire alle difficolta

Russi: «questa nobile, apatica, fredda intelligentija che filosofeggia con indolenza […] che manca di patriottismo, che è depressa e spenta, che si ubriaca...

apatia (psicologia) – stato di indifferenza verso il mondo circostante apatia (filosofia) – concetto filosofico tipico dello stoicismo indifferenza altri... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

